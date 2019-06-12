تصريحات مالكي السعودية تثير سخرية حلفاءه الامريكيين وشهارة نت ينشر ابرز التعليقات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

سخر مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق من المزاعم السعودية بشأن اسقاطها الطائرات اليمنية المسيرة.

وقال لورين كورب ” حتى أميركا لا تستطيع ان تحمي نفسها من كل الهجمات رغم ما تملكه من تقنيات و قوات دفاع جوي ، و بالتالي السعوديه ايضا لا تستطيع ذلك ”

واضح في حديثه لقناة الجزيرة الفضائية أنه لم يسمع عن قدرات السعودية و لا عن الخبير العسكري المتحدث باسم تحالفها تركي المالكي الذي اكد انه اسقط كل الطائرات و الصواريخ الحوثيه و زعم أن كل شيء مرصود و مكشوف لدى مملكته و يتم اسقاطه بقدرات الدفاعات الجوية الملكية السعوديه ..

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وتأكيدا على ما ذهب اليه كورب، علق ناشطون بالسخرية على بن سلمان والادارة الامريكية ، لا سيما بشأن اسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للجيش واللجان الشعبية حيث غرد احد الناشطين بالقول: انصح اميركا ، اشتروا دفاعات جويه من السعوديه ، و طوروا تقنياتكم عبر حليفكم السعودي ، و ارسلوا ضباطكم ليتم تدريبهم في معسكرات بن سلمان ، و يتعلموا من المالكي كيف يسقطوا الصواريخ و الطائرات و يتصدوا للهجمات القادمه من أي مكان ،،

لكن قبلها خليك مستعد لدفع مئات المليارات مقابل حماية السعودية لاميركا و تكاليف تسليحها لكم ..

واضاف المغرد: نحن امام مشهد هام ستنقله القنوات السعوديه ، و قريب جدا سنرى ترامب جالسا جوار محمد بن سلمان في قصر اليمامه ، و بن سلمان يمسك لوحه و يقول لترامب ” 60 مليار دولار ، 110 مليار دولار ، 80 مليار دولار ”

و ترامب مثل الأهبل يهز رأسه و يبتسم ،

و نشاهد سلمان في مهرجان أجمل تيس يقول ” أنا أحب ترامب و هو لا يملك غير إيفينكا و عليه أن يرسلها للدب الداشر “