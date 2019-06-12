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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
سخر مساعد وزير الدفاع الامريكي الاسبق من المزاعم السعودية بشأن اسقاطها الطائرات اليمنية المسيرة.
وقال لورين كورب ” حتى أميركا لا تستطيع ان تحمي نفسها من كل الهجمات رغم ما تملكه من تقنيات و قوات دفاع جوي ، و بالتالي السعوديه ايضا لا تستطيع ذلك ”
واضح في حديثه لقناة الجزيرة الفضائية أنه لم يسمع عن قدرات السعودية و لا عن الخبير العسكري المتحدث باسم تحالفها تركي المالكي الذي اكد انه اسقط كل الطائرات و الصواريخ الحوثيه و زعم أن كل شيء مرصود و مكشوف لدى مملكته و يتم اسقاطه بقدرات الدفاعات الجوية الملكية السعوديه ..
وتأكيدا على ما ذهب اليه كورب، علق ناشطون بالسخرية على بن سلمان والادارة الامريكية ، لا سيما بشأن اسقاط طائرتين مسيرتين تابعة للجيش واللجان الشعبية حيث غرد احد الناشطين بالقول: انصح اميركا ، اشتروا دفاعات جويه من السعوديه ، و طوروا تقنياتكم عبر حليفكم السعودي ، و ارسلوا ضباطكم ليتم تدريبهم في معسكرات بن سلمان ، و يتعلموا من المالكي كيف يسقطوا الصواريخ و الطائرات و يتصدوا للهجمات القادمه من أي مكان ،،
لكن قبلها خليك مستعد لدفع مئات المليارات مقابل حماية السعودية لاميركا و تكاليف تسليحها لكم ..
واضاف المغرد: نحن امام مشهد هام ستنقله القنوات السعوديه ، و قريب جدا سنرى ترامب جالسا جوار محمد بن سلمان في قصر اليمامه ، و بن سلمان يمسك لوحه و يقول لترامب ” 60 مليار دولار ، 110 مليار دولار ، 80 مليار دولار ”
و ترامب مثل الأهبل يهز رأسه و يبتسم ،
و نشاهد سلمان في مهرجان أجمل تيس يقول ” أنا أحب ترامب و هو لا يملك غير إيفينكا و عليه أن يرسلها للدب الداشر “
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مالكي السعودية تثير سخرية حلفاءه الامريكيين وشهارة نت ينشر ابرز التعليقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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