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الإمارات تدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها في السعودية

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أدانت الإمارات العربية المتحدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019.

واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الهجوم دليلا جديدا على التوجهات الحوثية العدائية والإرهابية والسعي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.

وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

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