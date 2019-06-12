مسلحون يهاجمون منزل أحد رواد العمل الخيري في سبرة إب

هاجم مسلحون شخصية اجتماعية للمرة الثالثة على التوالي بإطلاق النار على منزله في محافظة إب وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين أطلقوا النار على منزل الشخصية الاجتماعية" مسعد الحمدي" الواقع بحارة البيحة في منطقة نجد الجماعي بمديرية السبرة ولاذوا بالفرار.
وبحسب المصادر فإن الحادثة تعد الثالثة بعد حادثتين سابقتين، مؤكدة بأن إطلاق النار ادى الى ترويع النساء والاطفال.
ويعد الحمدي من الشخصيات الإجتماعية والتي لها بصمات واسهامات في الأعمال الإنسانية ومساعدة المواطنين ومن رواد الأعمال الخيرية بالمديرية.
ولاقت الحادثة استياء واستنكار واسعين من قبل الأهالي الذين أبدوا تضامنهم الكامل مع "الحمدي" وحملوا سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن الفوضى الأمنية التي تشهدها المديرية الخاضعة لسيطرتهم.
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من إصابة أحد التجار والمساهمين في المجالات الخيرية والإنسانية بمديرية مذيخرة جنوب غرب محافظة إب برصاص مسلح تابع لعناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية.
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