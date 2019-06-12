الأردن: ندعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أدانت وزارة الخارجية الأردنية هجوم مليشيا الحوثي بصاروخ كروز على مطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019.

وأكدت الخارجية دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.

وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.