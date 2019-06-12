الحربي: استهداف مطار أبها يستوجب إعادة التقييم لأداء الشرعية

قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن التصعيد الحوثي الخطير واستهداف المدنيين في مطار أبها يستوجب إعادة التقييم السريع لطبيعة أداء الشرعية اليمنية وجيشها الوطني في مواجهة الحوثيين.

وأضاف أن ذلك يستدعي تحريك الجبهات النائمة التي تحولت إلى عبء على التحالف العربي وليس تكميلاً لأهدافه في استعادة الشرعية .

وأكد التحالف العربي في وقت سابق اليوم أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.

وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.