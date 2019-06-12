العليي: استهداف مطار أبها يؤكد ضرورة تحرير بقية الأراضي اليمنية

قال الكاتب والمحلل السياسي، همدان العلي، إن استهداف مطار أبها من قبل مليشيا الحوثي، عمل إرهابي آخر يؤكد خطورة هذه الجماعة الدينية العنصرية.

وأضاف أن هذه العملية تؤكد ضرورة تحرير بقية الأراضي اليمنية للقضاء على إمكانياتها العسكرية بعدما أصبحت تهدد أمن وسلامة المنطقة إضافة لكونها تمارس أبشع الانتهاكات ضد اليمنيين.

وأكد التحالف العربي في وقت سابق اليوم أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.

وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.