البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه مليشيا الحوثي

قال رئيس البرلمان العربي إن استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها جريمة حرب.
وطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بموقف حازم ضد ميليشيات الحوثي.
وأكد التحالف العربي في وقت سابق اليوم أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.
وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.
وأوضح أن سقوط المقذوف – حتى إعداد هذا البيان – أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
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