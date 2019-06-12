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الرئيس الفلسطيني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها

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أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ، وأدى إلى إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح ، واصفاً إياه بالعمل الإجرامي والخطير ضد المملكة.

وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب شقيقتها المملكة العربية ملكاً وحكومة وشعباً في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية.

وطالب الرئيس الفلسطيني الجميع بإدانة هذه الأعمال الإجرامية والوقوف بحزم بوجهها ومن يقف خلفها، لقطع الطريق على تحقيق أهدافها الخبيثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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