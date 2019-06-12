شكرا لقرائتكم خبر عن جميح يكشف اسباب ضرب الحوثيين مطار ابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح أن ضرب مطار أبها ليس لأجل فتح مطار صنعاء كما قال محمد عبدالسلام، ضرب المطار جاء لرفع الحظر عن تصدير نفط طهران.

واضاف جميح في تغريدة له على “تويتر” قوله ,أما مطار صنعاء فقد قُدمت مقترحات لفتحه منها رقابة أممية وشراكة حكومية في إدارته، ومنها فتحه للرحلات الداخلية ثم مواصلة الرحلات للخارج. مؤكدا أن الحوثي رفض كل ذلك.