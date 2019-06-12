غلاب: عملية أبها رسالة من المليشيا بأن الحل السياسي ليس من أهدافها

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إنه كلما تم شرعنة الحوثية أمميا قامت بأعمال ارهابية كرسالة واضحة أن الحل السياسي ليس من أهدافها.

وأضاف أن ذلك رسالة بأنها اولا واخيرا مرتبطة بالاستراتيجية الايرانية ووكيل مخلص ولا تريد لليمن الا ان تكون استجابة للحاجة الايرانية.

ولفت إلى أن الحوثية مستعمر داخلي ومخلب ايراني ومواجهتها وصولا الى تجريمها خيار اجباري.

وتابع أن استمرار تحرير الساحل الغربي بالكامل بداية لتغيير معادلة الصراع مع وكيل ايران والضغط العسكري في كافة الجبهات واستهداف القيادات الحوثية وضرب كافة المصالح التي تراكمها والانتقال من الحرب المحدودة الى الشاملة الطريق الاسلم لتأمين اليمن وسلام مستدام.