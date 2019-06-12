جيبوتي تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها

أدانت الحكومة الجيبوتية استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019. وقالت الحكومـة، في بيان لها: ندين بشدة استهداف المليشيا لمطار أبهـا. وأكد التحالف العربي في وقت سابق اليوم أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان. وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

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