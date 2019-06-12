مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها

دانت جمهورية مصر، استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019.

وأكدت مصر وقوفها مع السعودية في مواجهة أي استهداف لأمنها واستقرارها.

وقال، في بيان، إن الاستهداف للأراضي السعودية يجب أن يتوقف وفورا.

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وأكد التحالف العربي في وقت سابق اليوم أن الحوثيين هاجموا مطار أبها السعودي بصاروخ من نوع ”كروز“ أدى لإصابة 26 مدنيا بينهم 3 نساء وطفلان.

وقال ركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن مقذوفاً حوثياً سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، موضحا: ”عند الساعة (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي حوثي بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة“.

وأوضح أن سقوط المقذوف – حتى إعداد هذا البيان – أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.