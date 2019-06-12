أبرز ردود الأفعال المحلية والخارجية على استهداف المليشيا لمطار أبها

تواصلت ردود الأفعال المحلية والخارجية على استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019.

وأقر الحوثيون باستهداف المطار المدني بصاروخ من نوع كروز، وهو ما اعتبره الناطق باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، جريمة حرب مكتملة الأركان.

بسلاح إيراني

إلى ذلك، قال وزير الخارجية البحريني، إن استهداف الاٍرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: أدى القصف الى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وتابع: المطلوب هو موقف دولي واضح و صارم تجاه الاٍرهاب الحوثي و الدعم الايراني المتوفر له.

إيران

الكاتبة البحرينية، سوسن الشاعر، أكدت أنه لولا التقاعس الدولي ولولا انحياز غريفيث ولولا خديعة استوكهولم ولولا تمسكنا بكلمتنا و احترامنا لاتفاقياتنا لما تجرأت ايران و مكنت الحوثي من امتلاك سلاح تنتهك به القانون الدولي و تستهدف به منشأة مدنية.

الحرس الثوري

في السياق، قال الدكتور فائز النشوان، رئيس مركز الرؤية للاستشارات السياسية: مخطئ من يعتقد بأن حادثة استهداف مطار أبها جاءت بأيادي حوثية فقط فهؤلاء لا يمتلكون هذه القدرات أساساً.

وزاد: أجزم بأن من قام بذلك هم عناصر من الحرس الثوري الذي يريد أن يخلط الأوراق بعد أن نجحت السعودية في خنق ايران ونقل المعركة لداخلها.. هذه الأعمال الإرهابية هي ضريبة نجاح قمم مكة.

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هدية مجانية

الصحافي في جريدية "اندبندت عربية" عضوان الأحمري، أكد أن الحوثي يمارس الانتحار السياسي مرة تلو الأخرى، ويثبت للعالم أنه أداة جهل في يد إيران.

ولفت إلى أن استهداف مطار أبها دليل جديد على عيشه اللحظات الأخيرة بعد تضييق الخناق على مموله وإله فكره في طهران.

ورأى أن استهداف المنشآت المدنية هدية مجانية تقدمها عصابات الولي الفقيه للمجتمع الدولي للقضاء عليها.

هجوم إرهابي

في السياق، أدان وزير الإعلام، معمر الإرياني، استهداف مطار أبها بصاروخ حوثي.

وقال الإرياني، إن الهجوم الارهابي يؤكد من جديد الدعم الإيراني للمليشيا واتخاذها اداة لتنفيذ اجندتها ورغباتها في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاولة تخفيف الضغوط الدولية عليه.

وتابع الإرياني: الاستهداف الإرهابي لمطار أبها بصاروخ كروز "جريمة حرب" تؤكد استمرار نظام طهران في تزويد المليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية والأسلحة النوعية، وانتهاجها سياسة تصعيد الصراع بالمنطقة في تحدي سافر لدعوات التهدئة ودون اكتراث للمخاطر المترتبة على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

فعل إيراني محض

وكيل وزارة الإعلام، الصحافي عبد الباسط القاعدي، أكد أن استهداف مطار أبها فعل إيراني محض يثبت مجددا ان الحوثي فرع للحرس الثوري الإيراني في اليمن، وان بقاء البندقية بيده يشكل خطرا وجوديا على اليمن والمنطقة.

وأضاف: يرفع متحدث الحوثي عقيرته للحديث عن حق الدفاع عن النفس وكأن الحرب بدأت بالأمس بينما العالم كله يدرك انه ينفذ توجيهات طهران.

واعتبر القاعدي أن استهداف #مطار_أبها تصعيد إيراني جديد ضد المملكة يثبت ان الحوثي منذ البداية يخوض حربا إيرانية بالوكالة ويضحي بدماء اليمنيين خدمة لملالي طهران.

وأردف: يضرب الحوثي عرض الحائط بمصلحة اليمن حين يحول البلد لقاعدة عسكرية إيرانية ويجعله منطلقا لعمليات ارهابية تستهدف أمن واستقرار المنطقة.