تمكنت فرق الغوص والانقاذ التابعة لدفاع المدني بمحافظة مأرب من انتشال جثة الشاب سالم عبدالله أحمد المطوع الذي غرق اثناء قفزه للسباحة في مياه سد مأرب.
وقال الغواص السيفي ناصر المرادي ان ان زميله الغواص وضاح العزي تمكن بعون الله من انتشال جثة الولد الغريق سالم عبدالله احمد المطوع من ابناء محافظة مارب قبيلة مراد والذي غرق يوم امس في سد مارب عندما قفز من شاهق عالي مع احد رفاقه ولكنه لم ينزل بشكل مستقيم اثناء القفز مما ادى الى ارتطامه بالماء وفقدانه الوعي ليتسبب ذلك في غرقه.
وأوضح السيفي انه عند لحظة قفز الولد سالم الى الماء كان احد رفاقه يصور فيديو وقد افادنا ذلك في تحديد مكان الغرق بشكل دقيق.
وناشد السيفي نيابة عن ادارة الدفاع المدني اليوم وبحضور مديرها في السد العقيد عبدالله الشفلوت وجددت تنبيهها للجميع بالحفاظ على انفسهم وابنائهم من السباحه في مياه السد او الحفر المائيه او السدود الاخرى.
وحصل "الخليج 365" على صور تظهر جانب من عمليات انتشال جثة الشاب الغريق سالم عبدالله احمد المطوع من مياه سد مأرب.
وكان "الخليج 365" نشر يوم أمس الثلاثاء مقطع فيديو يوثق لحظة قفز الشاب سالم عبدالله المطوع من على صخرة مرتفعة وغرقه في مياه سد مأرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. انتشال جثة شاب من مياه سد مأرب والغواص السيفي يكشف أسباب غرقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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