عبدالملك المخلافي لــ "الخليج 365": استهداف «مطار أبها الدولي» يكشف الطابع الإرهابي للحوثي

أكد وزير الخارجية السابق «عبدالملك المخلافي» بأن الحوثي يمارس منذ الانقلاب المشؤوم بل ماقبله إرهابا مستمراً على الشعب اليمني وعدوانا سافرا على المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة الدولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأنه وينفذ الأجندة الإيرانية في خلق الاضطرابات في المنطقة وإعاقة اَي إمكانية للسلام والاستقرار.

وأضاف في تصريحاته قائلاً :ومع ذلك وبين فترة واُخرى تظهر دعوات وضغوط للسلام من المجتمع الدولي مع هذه الجماعة الإرهابية التي لا يقل خطرها عن داعش.

وأضاف في حديثه لليمن العربي حول استهداف الحوثي لمطار أبها الدولي ، بأن هذه العملية الإرهابية لمطار مدني وإصابة عشرات الركاب المدنيين تأتي لتكشف الطابع الإرهابي الصرف لجماعة الحوثي وان ما يقومون به بشكل يومي بما في ذلك جرائمهم في اليمن هو ارهاب وجرائم حرب تحتاج من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف بحزم في مواجهة هذه العصابة الإرهابية ومن يدعمها ويقف وراها وفِي المقدمة ايران التي تزودهم باسلحة جديدة تساعدهم في تطور قدراتهم واستمرارهم في جرائمهم الإرهابية وإطالة امد الحرب وعدم الاستقرار في اليمن والمنطقة.