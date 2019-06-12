كلية التمريض بعدن تتسلم معدات طبية مقدمة من منظمة الصحة

تسلمت كلية التمريض يجامعة عدن ،اليوم ،معدات طبية متنوعة خاصة بتجهيز مختبر المهارات مقدمة من منظمة الصحة العالمية بموجب الاتفاقية المبرمة بين الكلية والمنظمة. واحتوت المعدات التي تسلمتها عميدة الكلية الدكتورة رجاء عبده أحمد ،على عدد من الأسرة الكهربائية وأجهزة قياس الضغط الدم والسكر والنبض وميزان للأطفال الرضع وأسرّة أطفال . وعبّرت الدكتورة رجاء عن تقديرها لمنظمة الصحة العالمية.

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