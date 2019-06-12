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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: 

الهلال الإماراتي يواصل تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية لمخيم النازحين في لحج
https://www.alyamanalaraby.com/394948

الحوثي يرفع أسعار الكهرباء في الحديدة والمازوت مجاناً من الأمم المتحدة
https://www.alyamanalaraby.com/394952

الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ100 مليون دولار
https://www.alyamanalaraby.com/394957

السعدي يشيد بجهود اللجان الاغاثية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي
https://www.alyamanalaraby.com/394962

معين يحضر توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات لتوريد توربين 100 ميجا
https://www.alyamanalaraby.com/394972

صحيفة: غموض يلف استقالة خالد اليماني وتكهنات حول من سيخلفه
https://www.alyamanalaraby.com/394975

انطلاق ورشة تعريفية بسيئون حول مشروع شبكة العاملة الصحية المجتمعية
https://www.alyamanalaraby.com/394979

قوات تابعة لحزب الإخوان تقتحم منزل الكاتب حافظ مطير بمأرب
https://www.alyamanalaraby.com/394980

لجنة الطوارئ بالانتقالي تباشر شفط مياه الأمطار الراكدة في عدن.. صور
https://www.alyamanalaraby.com/394981

السعدي يلتقي لجان الإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/394983

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مجلس الأمن يندد باستهداف مليشيا الحوثي منشآت نفطية في
https://www.alyamanalaraby.com/394984

أسماء مطروحة على الطاولة... جدل مستمر حول من يخلف اليماني
https://www.alyamanalaraby.com/394986

مسؤول في الشرعية يسلم نفسه للمليشيا بعد تهديده باختطاف بناته في صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/394988

عاجل.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي
https://www.alyamanalaraby.com/394989

إصابة 26 مدنياً بينهم يمنيين بصاروخ حوثي استهدف مطار أبها بالسعودية
https://www.alyamanalaraby.com/394992

الإمارات تسلم اليمن شحنة أدوية لمكافحة الملاريا
https://www.alyamanalaraby.com/394999

شاهد.. رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي برئيسي محكمة ونيابة أستئناف محافظة حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/395000

وصول الباخرة لؤلؤة كريتر إلى ميناء المكلا على متنها 3500 طن من المازوت
https://www.alyamanalaraby.com/395001

رئيس الوزراء: دعم اماراتي للحكومة مستمر ونصف مليار ستذهب لمشاريع في عدن
https://www.alyamanalaraby.com/395003

الخارجية البحرينية: إيران خلف استهداف مطار أبها الدولي
https://www.alyamanalaraby.com/395004

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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