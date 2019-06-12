أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو/ حزيران 2019م، وهي كالتالي: الهلال الإماراتي يواصل تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية لمخيم النازحين في لحج

https://www.alyamanalaraby. com/394948 الحوثي يرفع أسعار الكهرباء في الحديدة والمازوت مجاناً من الأمم المتحدة

https://www.alyamanalaraby. com/394952 الإمارات تبني محطة كهرباء في اليمن بـ100 مليون دولار

https://www.alyamanalaraby. com/394957 السعدي يشيد بجهود اللجان الاغاثية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

https://www.alyamanalaraby. com/394962 معين يحضر توقيع مذكرة تفاهم مع الإمارات لتوريد توربين 100 ميجا

https://www.alyamanalaraby. com/394972 صحيفة: غموض يلف استقالة خالد اليماني وتكهنات حول من سيخلفه

https://www.alyamanalaraby. com/394975 انطلاق ورشة تعريفية بسيئون حول مشروع شبكة العاملة الصحية المجتمعية

https://www.alyamanalaraby. com/394979 قوات تابعة لحزب الإخوان تقتحم منزل الكاتب حافظ مطير بمأرب

https://www.alyamanalaraby. com/394980 لجنة الطوارئ بالانتقالي تباشر شفط مياه الأمطار الراكدة في عدن.. صور

https://www.alyamanalaraby. com/394981 السعدي يلتقي لجان الإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/394983 Advertisements مجلس الأمن يندد باستهداف مليشيا الحوثي منشآت نفطية في السعودية

https://www.alyamanalaraby. com/394984 أسماء مطروحة على الطاولة... جدل مستمر حول من يخلف اليماني

https://www.alyamanalaraby. com/394986 مسؤول في الشرعية يسلم نفسه للمليشيا بعد تهديده باختطاف بناته في صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/394988 عاجل.. الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي

https://www.alyamanalaraby. com/394989 إصابة 26 مدنياً بينهم يمنيين بصاروخ حوثي استهدف مطار أبها بالسعودية

https://www.alyamanalaraby. com/394992 الإمارات تسلم اليمن شحنة أدوية لمكافحة الملاريا

https://www.alyamanalaraby. com/394999 شاهد.. رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تلتقي برئيسي محكمة ونيابة أستئناف محافظة حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/395000 وصول الباخرة لؤلؤة كريتر إلى ميناء المكلا على متنها 3500 طن من المازوت

https://www.alyamanalaraby. com/395001 رئيس الوزراء: دعم اماراتي للحكومة مستمر ونصف مليار ستذهب لمشاريع في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/395003 الخارجية البحرينية: إيران خلف استهداف مطار أبها الدولي

https://www.alyamanalaraby. com/395004

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