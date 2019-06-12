الخارجية البحرينية: إيران خلف استهداف مطار أبها الدولي

أعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد آل خليفة، اليوم الأربعاء، أن استهداف الإرهاب الحوثي، لمطار أبها الدولي بالسعودية، هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.
واضاف الوزير البحريني، أن العملية الإرهابية أدت إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.
وطالب الوزير البحريني، بموقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي، و الدعم الايراني المتوفر له.
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