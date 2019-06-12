وصول الباخرة لؤلؤة كريتر إلى ميناء المكلا على متنها 3500 طن من المازوت

وصلت اليوم الأربعاء، الباخرة لؤلؤة كريتر قادمة من ميناء عدن إلى ميناء المكلا، لنقل 3500 طن من وقود المازوت لتزويد محطات توليد كهرباء ساحل حضرموت بها.

وقالت مصادر إن الجهات المعنية تعمل حالياً على تفريغ السفينة من الوقود وتزويد المحطات به.

ومن المتوقع أن تكفي كميات وقود المازوت التي تحملها السفينة لتزويد محطات التوليد لفترة ما بين أسبوع إلى عشرة أيام.

بدورها طالبت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت الحكومة باستمرار ومواصلة دعم محافظة حضرموت وتزويد محطات التوليد بالوقود الكافي لرفع المعاناة، وتسهيل عملية النقل للوقود بشكل منتظم لتجنيب انهيار المنظومة الكهربائية بالمحافظة.