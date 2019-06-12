شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تكليف مديراً عاماً لمديرية قعطبة بالضالع..الأسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مصادر خاصة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع عن تكليف محافظ الضالع مديد عام لمديرية قعطبة. واكدت المصادر عن تكليف الاخ احمد ناجي صالح المريسي مديرا لقعطبة. الجدير ذكرة ان احمد ناجي يحظى بإحترام كبير وقبول لدى كل الشرائح في المديرية مقاومة وسياسية وله رصيد تاريخي كبير.

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