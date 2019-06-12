شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لوزيرخارجية البحرين حول استهداف الحوثيين لمطار ابها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير خارجية البحرين ان استهداف الحوثيين لمطار ابها تطور خطير بسلاح ايراني

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