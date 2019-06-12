وردالان : امريكا تتدخل والرئيس ترامب يعلن ارسال أول قوات عسكرية للتدخل السريع في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن، “لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش”.



وجاء في رسالة من الرئيس الأمريكي لقيادات الكونغرس بمجلسيه: “لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان”.



وأضاف أنه “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير ، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها ، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب”.



وتابع: “القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن”.



(د ب أ)

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