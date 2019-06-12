شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السعودية تعلن مقتل الوادعي في حدودها مع اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة الانباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها في محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير على الحدود مع اليمن.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "شهيد الواجب قايد محمد هادي الوادعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمحافظة ظهران الجنوب". ولم تكشف "واس" ملابسات مقتل الجندي السعودية.

وتشهد المنطقة الحدودية اليمنية السعودية معارك توصف بـ"العنيفة" بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.