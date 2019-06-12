شكرا لقرائتكم خبر عن فخ برمودا الذي التهم مليشيا الحوثي وجعلها تصاب بالجنون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجري الموجهات بالضالع بقوة بين القوات المشتركة و مليشيا الحوثي في محافظة الضالع وكلما مر يوم اشتدت بشكل اكبر وتحصد ارواح مليشيا الحوثي بشكل كبير , حتى وصفها محللون بمثلت برمودا والفخ الذي نصب للحوثيين وكل يوم تخسر المليشيا الحوثية.

مصادر قالت ان القوات المشتركة تتقدم بشكل كبير وحررت مناطق جديدة في قعطبة وتقترب من الفاخر وفي طريقهم الى معسكر حلم . وبحسب المصادر ان مليشيا الحوثي تخسر بشكل كبير في الضالع مقاتلين وعتاد حيث اصبحت اشبة بفخ التهم حشودهم ومغامرتهم الذي اصبحت خاسرة .

واشارت المصادر ان القوات المشتركة حررت مناطق شخب والقفلة والدوير وفي طريقهم الى الزبيريات وسليم والفاخر , وان المليشيا في مساء امس لجأت الى القنابل المضيئة في ساعات المساء بعد ان اصابها الرعب من صمود المقاتلين وزرعها الغام في المناطق التي كانت تسيطر عليها