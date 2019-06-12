شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بصاروخ كروز .. الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي والتحالف يكشف عدد الضحايا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون اليوم استهداف مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي، قالوا إن إسمه كروز. وهذه هي أول مرة يطلق الحوثيون اسم صاروخ كروز على أحد صواريخهم الباليستية، وقالوا انه أصاب هدفه بدقة، مدعيين توقف الملاحة الجوية في مطار أبها. بدوره اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن: "عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي جنوبي #السعودية". Advertisements وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند (02:21) من صباح اليوم سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي. واعلن التحالف "إصابة 26 مدنيا بسقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي".

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