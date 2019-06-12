ورد الان : شاهد بالفيديو الجيش الوطني يصل الى ضريح حسين بدر الدين الحوثي ومحمد العرب يخاطب عبد الملك الحوثي برفقة قائد لواء العروبة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - في ظهور ميداني جديد .. ظهر الإعلامي البحريني محمد العرب مع مجموعة من أبطال لواء العروبة في جبل مران قريب من مخبأ الزعيم الأول للمتمردين الهالك حسين بدرالدين الحوثي.

وظهر العرب في الفيديو الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" وهو ينادي على عبدالملك الحوثي وجماعته: نحن هنا أين أنتم.

وذكر العرب كلمة لقائد لواء العروبة اللواء السعدي الذي قال إنه ليس أمام الحوثي إلا خيارين: إما قتيل أو أسير.

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