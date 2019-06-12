السعدي يشيد بجهود اللجان الاغاثية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

التقى العميد طيار ، ناصر السعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو لجنة الطوارئ بالمجلس، الثلاثاء بمقر قيادة المجلس في مديرية المنصورة ، برؤوساء وأعضاء لجان الإغاثة والأعمال الإنسانية والطوارئ بالمجلس في عدد من مديريات العاصمة عدن.

وفي مستهل اللقاء الذي شارك فيه قيادات وأعضاء اللجان في مديريات البريقة والمنصورة والشيخ عثمان ودارسعد، رحب العميد السعدي بالحاضرين، ناقلاً لهم تحيات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، وتقديره لجهودهم النشطة في العمل الإغاثي، ودورهم الإيجابي في العمل الإنساني بمايخدم المواطن الجنوبي ويخفف من معاناته وفق الامكانيات المتاحة.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة عدداً من المواضيع الهامة خاصة في مجال العمل الإغاثي والإنساني وكذا أعمال لجنة الطوارئ التي تم تشكيلها مؤخراً بموجب توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي وأهمية الدور المناط بها في خدمة المواطنين .

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من جانبهم، طرح الحاضرون عدداً من المواضيع التي تتعلق بعمل اللجان، وكذا الإجراءات والاستعدات الاحترازية الواجب اتخاذها في الحالات الاسعافية الطارئة.

وقد خرج اللقاء بالاتفاق على تشكيل غرف عمليات وطوارئ في كل الأحياء بالمديريات للتواصل المستمر وتفعيل دور اللجان المباشر بحياة وهموم السكان.

حضر اللقاء المهندسة أيمان شيخان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية البريقة، والدكتورة أماني عمبر رئيس انتقالي مديرية المنصور،دة، والاستاذ رياض درويش قائم بأعمال رئيس انتقالي مديرية الشيخ عثمان، والأستاذ عبدالله ناجي رئيس انتقالي مديرية دارسعد، وعدد من قيادات واعضاء المجلس الانتقالي بالمديريات.