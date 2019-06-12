قوات الجيش والمقاومة تكسر هجوما للمليشيا شمال مريس

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم لمليشيا الحوثي شمال مدينة مريس.
وكانت المليشيا قد حاولت التسلل منتصف ليلة امس الى مواقع الجيش في دار الخلل وحصن شداد شمال مريس غير ان الجيش تمكن من كسرها.
وقال العقيد فضل النميري اركان حرب اللواء ٨٣ مدفعية ان الوحدات المرابطة بمريس كسرت هجوم المليشيات الحوثية والحقت بهم خسائر بشرية.
وتحاول المليشيات التغطية على هزا ئمها المتلاحقة امام ضربات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية وقوات الجيش بمهاجمة بعض المواقع في مريس وحجر لكنها تبوء بالفشل.
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