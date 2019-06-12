بالإسم.. مقتل قيادي ميداني في الميليشيات الحوثية

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية مقتل قائد ميداني مساء الثلاثاء، في إحدى جبهات القتال في اليمن. وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية إن "العميد حمزة محمد الوشلي قتل". ولم تحدد الجماعة في أي جبهة قتل الوشلي. وكان الوشلي المكنى أبو عايش، أحد أبرز قيادات الدائرة الصحية التابعة للميليشات الحوثية الإرهابية ورئيس الجنة الثورية التابعة لهم في وزارة الصحة.

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