بيان هام من المؤسسة العامة للكهرباء حول الانقطاع المتكرر للتيار بحضرموت

بسبب ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، مساء الثلاثاء، عن إجراءات جديدة في توزيع التيار الكهربائي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، أنه نظرا لارتفاع الأحمال الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ستضطر المؤسسة لتنفيذ توزيع التيار الكهربائي لهذا المساء على النحو التالي، 3 ساعات تشغيل يقابلها ساعتين إطفاء لتخفيض الأحمال.

وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن تصل ساعات التشغيل إلى 4 ساعات ومافوق عند انخفاض الأحمال وانخفاض درجات الحرارة المرتفعة في مدينة المكلا والشريط الساحلي بالمحافظة.

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وطالبت المؤسسة في بيانها، المحلات التجارية وكبار المستهلكين والمواطنين بالترشيد في استهلاك التيار الكهربائي وتخفيض الأحمال الزائدة من خلال إطفاء الأجهزة والمعدات الثقيلة التي من الممكن الاستغناء عنها.

كما طالبت، المواطنين بسرعة فصل مفاتيح التكييف والثلاجاث والأجهزه الثقيلة فورا عند انقطاع التيار لتجنب الأعطال وعدم تشغيلها حتى عودة التيار بشكل مستقر .

وقدمت المؤسسة في ختام بيانها اعتذارا للمواطنين عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والخارج عن ارادتها بحسب البيان.