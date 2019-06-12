شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تعلن عن تشكيل 4 ألوية عسكرية جديدة لتحرير هذه المحافظة اليمنية من مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة البيان الاماراتية ان أربعة ألوية عسكرية انضمت إلى جبهة الضالع، لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة مع محافظة إب، وبالذات منطقتي الفاخر غرباً ودمت شمالاً.

ووفق ما قاله المركز الإعلامي لجبهة الضالع، وأكدته مصادر عسكرية لـ «البيان»، فإن قوات التحالف العربي، أكملت تجهيز أربعة ألوية عسكرية جديدة، على أن تلتحق بالجبهة خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم تدريبها وتسليحها بأسلحة حديثة، تتناسب وطبيعة المعركة هناك.

ووفقاً لهذه المصادر. فإن هذه الألوية يقودها عسكريون شاركوا في حرب السابقة ضد مليشيا الحوثي في الضالع، وآخرون ممن خدموا في صفوف الجيش من قبل، وحسب المصادر، فإن الألوية الجديدة، هي اللواء ثاني صاعقة، بقيادة أبو بكيل الحالمي، واللواء الثالث صاعقة، بقيادة عبد العزيز الهدف، واللواء الرابع صاعقة، بقيادة محمد قاسم الزبيدي، واللواء الخامس صاعقة، بقيادة يوسف الحكم أبو ماجد.

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تعزيزات:

هذه التعزيزات، تأتي مع تصاعد المواجهات مع ميليشيا الحوثي في منطقة الفاخر على حدود محافظة إب من جهة الغرب، حيث تواصل القوات المشتركة استهداف مواقع المليشيا هناك، ومراكز القيادة فيها، كما تصاعدت المواجهات في منطقة مريس جنوب مدينة دمت، آخر مدينة على حدود محافظة إب من الجهة الشمالية، وبعد يوم من توغل القوات المشتركة في مديرية ماوية، التابعة لمحافظة تعز، بعد تطهير مديرية الأزارق من مليشيا الحوثي.

وفِي محافظة صعدة، نفذت قوات الجيش عمليات عسكرية نوعية، استهدفت مواقع وتجمعات الميلشيا في مديرية رازح غرب المحافظة. واستهدفت التحصينات الأمامية لهذه المليشيا، ووفق مصادر عسكرية، أسفرت العملية عن مقتل وجرح العشرات، وإجبار عشرات آخرين على الفرار والتراجع.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف سلسة غارات استهدفت مواقع مليشيا الحوثي في مديرية كتاف شرق المحافظة. حيث قصفت تجمعات المليشيا في سلسلة مرتفعات جبال العاديات، الواقعة على تخوم مركز مديرية كتاف. فقتلت وجرحت عدداً من هذه العناصر، كما دمرت آلية وأسلحة.