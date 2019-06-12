شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعلن موقفه من أحداث السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.

لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف ”الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية“، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.