اخبار الخليج / اخبار اليمن

مجلس الأمن يعلن موقفه من أحداث السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يعلن موقفه من أحداث السودان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه.

لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج الثلاثاء على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف ”الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية“، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأمن يعلن موقفه من أحداث السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا