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عدن - ياسمين التهامي - البيضاء : مليشيات الحوثي تختطف 15 مواطن من قبيلة"عباس" برداع

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية 15 مواطنا ً مدنيا ً من قبيلة"عباس" برداع محافظة البيضاء على خلفية الصراع الدائر بينها وبين قبيلة"ريام" المجاورة المعروفة بولاءها وانتماء معظم الميلشيات الحوثية برداع إليها .

عضو المجلس المحلي بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء المهندس عبدربه حسين العباسي كتب على صفحته بالفيسبوك أن مليشيات الحوثي الانقلابية ارسلت حملة عسكرية إلى قبيلة عباس ونفذت حملة اختطافات واسعة لأبناء القبيلة وبلغ عدد المعتقلين 14 فرد متحججه بالقتيل من قبيلة ال الحيدي الذي سقط قبيل العيد برصاص مسلحين من قبيلة ريام في مدينة رداع أثناء كمين نصبوه لعدد من ابناء قبيلة آل عباس

وأوضح العباسي أن المليشيات الحوثية تمارس ضغوطات كبيرة على قبيلة عباس منذ سيطرتها على المحافظة وتتحيز بشكل فاضح إلى قبيلة ريام الموالية لهم في محاولة منها لاذلال قبيلة عباس وتركيعها.

وأشار العباسي إلى ان المليشيات الحوثية كانت قد اعتقلت ثلاثة من مشايخ قبيلة عباس من بينهم شيخ الضمان الشيخ "حسين علي طالب العباسي" قبل أشهر برغم أن قبيلة ريام الهاشمية قتلت منهم اربعة منذ سيطرة الجماعة؛موضحا بإن الحرب القبلية بين قبيلتنا عباس وريام كانت قد انتهت بين الطرفين قبل سيطرة الحوثيين على المحافظة بفترة طويلة غير ان قبيلة ريام فجرت الحرب من جديد بعد اجتياح الحوثيين للمحافظة.

ودعا العباسي جميع الصحفيين والاعلاميين والناشطين الحقوقيين الى تسليط الضوء لما ترتكبه المليشيات الانقلابية بحق ابناء قبيلة عباس من جرائم وانتهاكات .

هذا وخاضت قبيلة عباس وريام حروبا وثأرات قبلية استمرت عقود هي الاشهر بمحافظة البيضاء سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين قبل ان تتوقف قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية لكنها تجددت بعد سيطرة الحوثيين على محافظة البيضاء.

جدير بالذكر أن منطقة ريام تعد من المناطق التي تسكنها أسر هاشمية وينتمي إليها العديد من قيادات الميليشيات الحوثية الإنقلابية

* أسماء عدد من المختطفين من قبيلة ال عباس من قبل ميليشيات الحوثي :

1- حزام عبداللاه صالح العباسي

2- جابر مسعد احمد عبدالخالق العباسي

3، 4 – اثنين من ابناء علي احمد حسين العباسي

5 – عباد حسين عامر العباسي

6- زبن احمد سالم الصوابي العباسي

7 – عبدالله احمد محمد ضيف الله العباسي

8 – محمد احمد صالح محمد العباسي

9،10- اثنين من ابناء عبدالله عبدربه ناصر نخران العباسي

11- عبدالرحمن صالح الفقيه العباسي

12 ،13 – اثنين من ابناء احمد علوي النسم العباسي

14 – سليم علي عبدربه صالح العباسي.

