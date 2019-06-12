شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حر استثنائية .. تضرب 7 دول عربية .. درجات الحرارة تتجاوز الـ55 درجة وإحدى الدول تسجل اول ضحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربت موجة حر استثنائية عدة دول عربية قبيل البداية الرسمية لفصل الصيف، في 21 يونيو/ حزيران الجاري، لا سيما مع الرياح الشديدة وارتفاع كبير في درجات الحرارة؛ ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص في الكويت.

جاء ذلك وفق رصد "الأناضول" لبيانات حالة الطقس في السعودية ومصر والعراق والبحرين والكويت وقطر والإمارات، أوردتها وكالات الأنباء الرسمية في تلك البلاد.

كان الطقس في السعودية والكويت والعراق تجاوز حاجز الـ50 درجة مئوية خلال الأسبوع الجاري.

والثلاثاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، نشاط مكثف في الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية وطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة.

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ويتزامن مع ذلك إجراء سعودي، صدر الأحد، بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، حتى 15 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي الكويت، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن البلاد ستسجل، اليوم، ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة؛ إذ بلغت درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية.

وسجلّت الكويت، الإثنين، أول حالة وفاة بسبب ارتفاع الحرارة؛ إذ لقي وافد مصري مصرعه في منطقة السرة؛ إثر تعرضه لضربة شمس. ووصلت الحرارة في منطقة "مطربة" إلى 51 وكانت الأعلى بالبلاد.

وفي العراق، سجلت درجات الحرارة في جنوب البلاد ارتفاعا ملحوظا قبل أيام؛ إذ تجاوزت في محافظة ميسان حاجز الـ55 درجة مئوية الجمعة الماضي، فيما تراجعت اليوم لتسجل 45 درجة مئوية في بعض أنحاء البلاد.