شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل اخر قادة ثورة " 26" سبتمبر المجيدة وعضو تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد الثورة ضد الأمامية ( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي أمس الثلاثاء بصنعاء، آخر قادة ومناضلي الثورة السبتمبرية، وآخر أعضاء النواة التأسيسية لتنظيم الضباط الاحرار؛ الذي قاد الثورة اليمنية ال26 من سبتمبر 1962 ضد استبداد أسرة ال حميد الدين.

وقالت مصادر بصنعاء أن المناضل السبتمبري اللواء الركن حسين شرف الكبسي، توفي بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والبذل في سبيل الوطن والثورة والجمهورية والوحدة. وأشادت المصادر بمناقب الفقيد ودوره في تفجير الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر، من خلال انخراطه في تنظيم الضباط الأحرار، ومواقفه الوطنية والنضالية، من خلال موقعه بمجلس قيادة الثورة، ومشاركته في العديد من جبهات الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية قائداً للواء إب ولواء صعدة.

منوهين بأنه وبرحيل الفقيد الكبسي خسر اليمن أحد أبرز قياداته الوطنية والعسكرية وأحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار.

الجدير ذكره ان الفقيد الكبسي شارك في اللجان الحوارية المنبثق عنها اتفاقيات الوحدة اليمنية، وكذا في المجال التعاوني والاجتماعي، وإسهاماته في البناء والتنمية، من خلال توليه العديد من المناصب منها وزيراً للإدارة المحلية ومحافظاً لمحافظتي مأرب وصعدة، كما شغل العديد من المراكز القيادية في السلكين العسكري والمدني والتي جسد فيها أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية من أجل الوطن، وكان مثالاً للقيادي المخلص لوطنه وشعبه وأمته، بكل شرف ونزاهة، مناهضاً لأفكار الغلو والتطرف، بكل صورها وأشكالها.