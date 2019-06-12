شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبلغ الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن «لمحاربة القاعدة وداعش» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس بنشر عدد محدود من العسكريين الأمريكيين في اليمن «لمحاربة تنظيمَي القاعدة وداعش».

وفي رسالة موجهة من الرئيس الأمريكي إلى قيادات الكونجرس بمجلسَيْه "النواب والشيوخ"، قال ترامب: «لا تزال الولايات المتحدة تعمل مع حكومة جمهورية اليمن والقوى الإقليمية الشريكة للقضاء على التهديد الإرهابي الذي تمثله هاتان الجماعتان» وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف ترامب أنه «منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددًا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب ب اليمن ومنشآتها، ودعمت العمليات التي تقودها الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليمن لتطهير محافظة شبوة من القاعدة في جزيرة العرب».

وتابع ترامب: «القوات المسلحة الأمريكية مستعدة أيضًا للقيام بضربات جوية ضد أهداف داعش في اليمن».

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وتشن واشنطن بشكل مستمر ضربات جوية تنفذها طائرات من دون طيار على أهداف ثابته ومتحركة لمتشددين في البيضاء ومناطق أخرى شرق وجنوب اليمن.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قلصت الضربات الجوية في اليمن، خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق باراك اوباما، قبل أن تعود بشكل أكبر مع بداية حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وافتتح ترامب ولايته بعملية إنزال جوي لجنود أمريكيين في منطقة "يكلا" بمحافظة البيضاء وسط اليمن، خاضوا مواجهات مع مسلحين يشتبه انتماؤهم للقاعدة، وسقط في العملية مدنيون بينهم أطفال دون أن يتمكن الجنود الأمريكان من القبض على قيادات خطيرة في القاعدة تم اتخاذ قرار تنفيذ العملية بهدف القبض عليهم.

وحسب تقرير نشرته وكالة «أسوشيتد برس» فإن إدارة ترامب شنت خلال عامين من حكمه 2017 و2018، 176 غارة جوية بواسطة طائرات بدون طيار على أهداف مدنية وعسكرية في اليمن قتلت 300 يمني معظمهم مدنيين.