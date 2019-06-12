شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقرون بمصرع أحد قادتهم البارزين (الاسم+صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، بمصرع أحد قاداتها البارزين في إحدى جبهات القتال في اليمن.

وأصدرت وزارة صحة الحوثيين [غير معترف بها دولياً] بياناً، قالت فيه إن "العميد حمزة محمد الوشلي استشهد وهو يقوم بواجبه الجهادي".

ويعد الوشلي المكنى بـ"أبو عايش" أحد أبرز قيادات الدائرة الصحية التابعة للميلشيا الانقلابية، ورئيس ما كان يسمى بـ"اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين في وزارة الصحة.

ولم تحدد ميليشيا الحوثي الجبهة التي قتل فيه، إلا أن وسائل إعلامية تحدثت أنه لقي مصرعه في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع (جنوب البلاد) التي تشهد منذ مايو الماضي معارك توصف بـ"العنيفة" بين الميليشيا الانقلابية من جهة والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من جهة أخرى.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.

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