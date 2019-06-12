ترامب يُخطر الكونجرس بنشر قوات أمريكية في اليمن

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس في بلاده بنشر عدد صغير من القوات الأمريكية في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف ترامب في رسالة للكونجرس، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي يقدم المشورات العسكرية والمعلومات اللوجيستية للقوات اليمنية التي تقاتل المليشيا الحوثية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تدعم العمليات التي تشنها الحكومة اليمنية وشركاؤها الإقليميون لتطهير محافظة شبوة اليمنية من تنظيم القاعدة الإرهابي.

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كان البيت الأبيض أعلن في أبريل/نيسان الماضي أن ترامب استخدم حق النقض، ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تخوضها قوات التحالف العربي في اليمن.

وتخوض قوات التحالف العربي حربا ضد مليشيا الحوثي الإيرانية الانقلابية، والعديد من المليشيات والتنظيمات الإرهابية الأخرى، استجابة لنداء ودعوة الحكومة الشرعية في اليمن، ودعما للشعب اليمني.

وعلى مدى أربعة أعوام من الحرب في اليمن.. نجحت قوات التحالف في تمكين قوات الشرعية من استعادة عدد كبير من المدن والمحافظات اليمنية من سيطرة الحوثيين، إلى جانب تطهير العديد من المدن والقرى من فلول وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.