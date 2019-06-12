شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..الكشف عن حقيقة وفاة اشهر اعلامية يمنية مخضرمة بالقاهرة !(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الانباء حول حقيقة الوضع الصحي للاعلامية اليمنية القديرة امل بلجون التي تتلقي العلاج منذ فتره في احد مستشفيات القاهرة.

وفيما نشر المصور الصحفي توفيق العبسي منشورا عاجلا اكد فيه وفاة المذيعة والاستاذة الكبيرة امل بلجون بعد صراع طويل مع مرض عضال عن عمر يناهز ال70 عاما وحياة ابداعية طويلة في العمل الاذاعي والتلفزيوني في اذاعة وتلفزيون عدن سارع مصدر اعلامي في وقت سابق الى نفي ما تردد عن وفاة الاعلامية اليمنية القديرة امل بلجون اثناء تلقيها العلاج في احد مستشفيات القاهرة.

وأكد المصدر أن الإعلامية أمل بلجون بصحة وعافية .. متمنياً دوام الصحة لها، ومطالباً بوقف نشر الاشاعات الكاذبة عن الإعلامية أمل بلجون .

وتعاني الإعلامية العدنية القديرة أمل بلجون من وعكة صحية نقلت على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج وهي الان في صحة وعافية .