شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أشهر "أطباء العيون" في اليمن (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفي خارج البلاد، اليوم الثلاثاء، طبيب العيون الشهير في اليمن الدكتور فضل الجبلي.
ولم يعرف سبب وفاة الدكتور الجبلي، لكن الصورة تقول إنه مات في العناية المشددة في أحد مستشفيات الخارج، حيث كان الجبلي يتردد بشكل دوري خارج البلاد رغم انشغاله، وربما كان بسبب تعرضه لمرض قاتل يستدعي المراجعة المتكررة.
ويملك الطبيب فضل أحد أشهر مستشفيات العيون في الجمهورية اليمنية، والذي يستخدم جهاز الفاكو بالليزر، ضمن مستشفيات قليلة جدا.
وعرف الجبلي بدعمه الكبير للجمعيات الخيرية، خصوصا تلك التي تكفل الأسر المعدمة.
واشتهر فضل الجبلي قبل الأحداث بمنتداه الأدبي والثقافي الأسبوعي الذي كان ينعقد كل خميس في الطابق الأخير من المستشفى بتعز الذي يمثل منتدى أسسه الطبيب.
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