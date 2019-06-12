شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي عربي : لا خلاص بالمنطقة واليمن إلا بالقضاء على الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال المحلل السياسي العراقي عماد الدين الجبوري، اليوم، إنه لا خلاص لليمن، والمنطقة، إلا بالقضاء على مليشيات الحوثي.
وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “دكوا صعدة معقل الحوثي دكا دكا واجتثوا الباطل والإفكا لا خلاص لليمن والمنطقة إلا بالقضاء التام على الحوثي”.
وأضاف: “الحوثيين عصابة مجرمة عميلة لـ إيران عاثت في اليمن فسادا وفتكا ودمارا ، و ليست مكونا اجتماعيا ولا حزبا سياسيا، و أدعو الى القضاء عليها و عدم القبول بها شريكا”.
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