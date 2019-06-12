شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر نقل الدفعة الجديدة من الجوازات إلى عدن يفاقم معاناة آلاف اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر يمنية في مدينة جدة السعودية عن تعثر نقل الجوازات اليمنية الجديدة من مدينة جدة إلى عدن لتوزيعها على مصلحة الجوازات والهجرة بعدن وفروعها بسبب الخلاف بين مصلحة الجوازات وطيران اليمنية حول تكاليف وآلية نقل الجوازات مما تسبب بمعاناة الآف الجرحى والمرضى والطلاب والحجاج والمعتمرين .

وأكدت مصادر يمنية بجدة انه بعد وصول الدفعة الجديدة من الجوازات فشلت مصلحة الهجرة والجوازات والخطوط الجوية اليمنية في التفاهم حول تسعيرة وآلية نقلها إلى عدن عبر طيران اليمنية والجوازات مرمية في مطار جدة حتى الآن حيث تؤكد مصلحة الهجرة والجوازات بأن لديها بوليصة تأكيد وموافقة اليمنية على الشحن قبل أن تعود وتتراجع عن ذلك.

وناشد آلاف المعتمرين والجرحى رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة الشرعية ومجلس النواب وكافة الجهات المختصة التدخل لحل هذه المشكلة وايقاف معاناة الآلاف من أبناء اليمن الراغبين في السفر وان الكمية التي وصلت من الجوازات إلى عدن ضئيلة جدا ولا تفي بحاجة الآلاف من الناس للجوازات .

كما أكدت مصادر طبية ان آلاف المرضى من المواطنين معرضون للموت كما أن التلف يأكل أجساد الجرحى وهم مرميون في أرصفة الجوازات ، والضياع يلف الطلاب وهم ينتظرون، والحجاج قد لبوا وأحرموا وفسدت لحظاتهم وهم ينتظرون حل هذه المشكلة .