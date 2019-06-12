شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : حليمة بولند غاضبة بسبب ما حدث أمام باب بيتها.. وتعلق: الكاميرات رصدت الواقعة والفاعل سيكون عبرة لمن لا يعتبر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعربت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن غضبها الشديد بسبب “خبط” سيارتها المتواجدة أمام بيتها.

ونشرت حليمة مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“ قالت فيه: ”شوفوا سيارتي دعمت اليوم وشوفوا وين عند باب بيتي في قرطبة.. الحمد الله إنه بيتي كله كاميرات وصوروا لوحة السيارة ورقمها وراح اطلع منو اللي دعمني وأقولكم“.

وأضافت :“أهلي راحو الشرطة عشان يطلعون السيارة حق منو.. وهحط اسم اللي دعمني عشان يكون عبرة لمن لا يعتبر.. والحمدلله في الحديد ولا فيني“.