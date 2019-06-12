شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل… إطلاق رصاص كثيف بأسلحة متوسطة في صنعاء والأسباب مجهولة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مراسل “المشهد اليمني” إن إطلاق رصاص بشكل عنيف باستخدام أسلحة متوسطة سمع، قبل قليل، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح المراسل أن مصدر إطلاق الرصاص الذي سمع باتجاه جنوب صنعاء، والجهة التي تقف خلفه غير معروف حتى اللحظة.
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