شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن اسباب الانفجار العنيف الذي هز العاصمة صنعاء قبل ساعات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر سكان محليون في العاصمة صنعاء، أنهم سمعوا قبل قليل، دوي انفجار عنيف في معسكر الديلمي .وقالوا بأن الإنفجار هز الأحياء الجنوبية للعاصمة صنعاء، من شدة دويه. وفي السياق كشف مصدر خاص لـ"المنارة نت " عن قيام مليشيا الحوثي مساء اليوم، بتحريك صاروخ بالستي من إحدى مخازن معسكر الديلمي المجاور لمطار صنعاء الدولي ، إلى وسط المعسكر. وأرجع المصدر سبب الإنفجار إلى فشل مليشيا الحوثي في إطلاق الصاروخ .وإرتداده إلى المكان الذي حاولت المليشيا أطلاقه منه.

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