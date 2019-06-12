شكرا لقرائتكم خبر عن من يقف وراء إستقالة خالد اليماني وماذا قال على الإنتقالي الجنوبي؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني بمدينة نيويورك الأمريكية أمس الأثنين، بعددا من التصريحات الهامة عقب حديث دار بينه وبين زملائه بحسب مانقله موقع .

وقال اليماني ان "الشرعية فقدت سيطرتها على الأرض واليوم خسرت ثقلها الخارجي ولم تعد الا شرعية على ورق" مضيفا أن "90% منها تدار من قبل حزب الإصلاح من أصغر مسؤل الى الرئيس هادي الجميع يمشي وفق منهج الاخوان .

ووصف اليماني الرئيس هادي بالطيب الطباع لكنه محاط بكتيبة من الإخوان يعملون على "إفساد العلاقة بين هادي والقيادات الوطنية الجيدة".

وأكد اليماني أن حكومة معين لاتملك اي قرار ولا تملك القوة الذي تمكنها من تنفيذ أي قرار تصدره، بحسب قوله.

وأشاد اليماني بالمجلس الإنتقالي الجنوبي قائلا انه يملك "القوة والشعبية على الأرض" داعيا قياداته "بفرض الارادة وحسم الأمر مع الحوثيين، على اعتبار أن الطرفين هم المسيطران فعلياً على الأرض اليمنية وغريفيث لن يمانع اذا نسقوا معه".

Advertisements

وأضاف اليماني أن "الجنوب سينفصل والشمال سيتجزء ، وقد حاولنا كثيراً إفشال مساعي الانفصال عن حب لليمن ولكننا كل مرة نفشل من ايام حكم عفاش الى الحوار الوطني إلى حرب 2015 الى اليوم لكن لايمكن يقتنع الرئيس ونائبه وقادة الشرعية بذلك إلا بعد أن يقع الفاس بالرأس".

وفي سياق استقالته قال اليماني ان استقالته نهائية ولن يعود إلى السعودية، ودعا اليماني إلى عدم تصديق اي تهم قد تحكيها وسائل إعلام الشرعية والإصلاح ضده، مشددا على ان "هذه الوسائل جميعها مختطفه بيدهم ويعتقدون أن ذلك سيجعلهم اقوياء وهم أضعف من بيت العنكبوت".

اما عن جيش مأرب فقال اليماني " لا اعرف عنه شي لكنه بكل تأكيد يتبع الحزب الذي اختطف كل شي عن الشعب".

وفي ختام تصريحاته ، قال اليماني "قدمت ما لم يقدم اي وزير خارجية قبلي منذ سنوات وكل ذلك من أجل الرئيس هادي الذي قال لي أنه لايمكن يعتمد على اي شخص لإدارة الخارجية بعد فشل ثلاث سنوات حرب" وأضاف " لم اظلم أحد ولم اغير أحد ولم ارتكب اي خطاء بحق اليمن خلال عملي بالخارجية أو مندوب لليمن في الأمم المتحدة فانا انسان احترم عملي واحب اليمن حب حقيقي عكس أصحاب المصالح".