شكرا لقرائتكم خبر عن منع ظهور الفنانة الكويتية منى شداد في القنوات السعودية .. بسبب رسم صورة امير قطر على صدرها شاهد ماذا قالت بالفيديو عن تميم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل الهدهد اونلاين على مقطع متداول من قبل مغردين مشهورين في تويتر بمنع ظهور الفنانة الكويتية منى شداد في القنوات السعودية التلفزيونية أو الإذاعية وايقاف جميع أنشطتها الفنية في السعودية .. بسبب رفع صورة امير قطر على صدرها وتبوس امير قطر بكل وتوجه لرسالة له عبر الفيديو لتميم لمشاهدة الفيديو كامل اضغط ( عاجل وهام : منع ظهور الفنانة الكويتية منى شداد في القنوات السعودية التلفزيونية أو الإذاعية وايقاف جميع أنشطتها الفنية في السعودية .. بسبب رفع صورة امير قطر على صدرها pic.twitter.com/Q2RSWsqIWv — الهدهد اونلاين (@alhudhudonline) June 11, 2019 )

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