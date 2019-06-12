شكرا لقرائتكم خبر عن من محلات الصرافة .. الى هذا الحد يصل الدولار والريال السعودي حتي الحظة .. شاهد السعر الان بالصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مصدر مصرفي قبل قليل ان الريال اليمني يستقر من صباح اليوم وحتي الحظة امام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية. اضاف المصدر للهدهد اونلاين اخر تحديث اسعار الصرف للدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني عصر اليوم الثلاثاء الموافق 11يونيو 2019 شاهد اخر تحديث للاسعار بالصورة



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