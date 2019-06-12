شكرا لقرائتكم خبر عن رجال صالح يعودون لسدة الحكم من بوابة الشرعية .. صحيفة عكاظ السعودية تكشف عن اسم وزير الخارجية الجديد خليفة اليماني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن ابرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني .
وفي تطور مفاجئ، قدم وزير الخارجية خالد اليماني، أمس (الإثنين) استقالته رسميا من منصبه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتولى اليماني حقيبة الخارجية في 23 مايو 2018، بعد أن كان المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة لعدة سنوات.
وعلمت «عكاظ» أن سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك، والقيادي في حزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي هما أبرز المرشحين لخلافة اليماني.
وتزامنت استقالة اليماني، مع انتداب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمساعدته لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام.
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