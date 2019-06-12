شكرا لقرائتكم خبر عن سقط هبل الحوثي أخيرا .. فاجعة تدوي بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ان مهدي المشاط رئيس مايسمى بالمجلس السياسي للحوثيين تعرض لمحاولة اغتيال ظهر اليوم بالعاصمة صنعاء.
واضافت المصادر التي طالبت الكشف عن اسمها لدواعي امنية ان سيارتين على متنهم مسلحين مجهولين اعترضو موكب المشاط اثناء خروجه من منطقة الجراف شمال صنعاء وباشروة بنيران كثيفة ، مادفع مرافقي المشاط للرد عليهم .
واستمرت الاشتباكات بين الطرفين مايقارب عشر دقائق ، انتهت بهروب السيارات المجهولة
وحول مصير المشاط قالت المصادر انه ما زال مجهولا حتى اللحظة خصوصا وان سيارته نالت النصيب الاكبر من النيران وتم سحبها بونش عقب الاشتباكات .
وقد طوقت اطقم المليشيا المنطقة ومنعت المواطنين من الاقتراب او التجمهر
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